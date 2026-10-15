Erick Thohir Pengin Timnas Indonesia Punya 3 Tim Berkualitas

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir punya ambisi besar untuk membangun Timnas Indonesia yang lebih tangguh.

Bukan sekadar mengandalkan sebelas pemain inti, Erick ingin Skuad Garuda memiliki tiga kelompok pemain berkualitas demi meningkatkan peluang bersaing menuju Piala Dunia 2030.

Target tersebut bukan tanpa alasan. Timnas Indonesia membutuhkan kedalaman skuad yang mumpuni agar tetap kompetitif ketika menghadapi jadwal pertandingan padat, badai cedera, hingga kemungkinan absennya pemain andalan.

Erick menginginkan setiap posisi diisi pemain dengan kemampuan yang kompetitif. Dengan begitu, pelatih tidak kesulitan mencari pengganti ketika pemain utama tidak bisa diturunkan.

"Harus memiliki tiga tim yang masing-masing terdiri dari sebelas, atau setidaknya dua kelompok berisi sebelas pemain dengan kualitas yang relatif setara," kata Erick kepada awak media.

PSSI tidak cukup hanya membangun satu kesebelasan yang kuat. Regenerasi dan penambahan pemain berkualitas juga menjadi pekerjaan penting agar persaingan di dalam skuad makin ketat.

Namun, mewujudkan ambisi tersebut bukan perkara mudah. Erick mengakui bahwa kekuatan pemain Timnas Indonesia belum merata di semua posisi.

Ada sektor yang memiliki banyak pilihan, tetapi beberapa posisi lainnya masih membutuhkan tambahan amunisi.