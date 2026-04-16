Erick Thohir Perkuat Kerja Sama Bilateral Bidang Pemuda & Olahraga Indonesia-Rusia

Erick Thohir Perkuat Kerja Sama Bilateral Bidang Pemuda & Olahraga Indonesia-Rusia

Erick Thohir Perkuat Kerja Sama Bilateral Bidang Pemuda & Olahraga Indonesia-Rusia
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI) Erick Thohir, menerima kunjungan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, H.E. Sergei Gennadievich Tolchenov. Foto: dok Kemenpora

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI) Erick Thohir, menerima kunjungan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, H.E. Sergei Gennadievich Tolchenov yang hadir bersama rombongan di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta.

Pada pertemuan tersebut keduanya membahas peluang dan kesepakatan untuk saling menguatkan kerja sama bilateral di bidang kepemudaan dan keolahragaan Indonesia-Rusia.

“Kami membahas penguatan kerjasama di sektor kepemudaan dan keolahragaan," kata Menpora Erick, yang juga didampingi Plt. Deputi Pengembangan Industri Olahraga Suyadi Pawiro dan Plt. Deputi Bidang Kepemudaan Hendro Wicaksono, Selasa (14/4) siang.

Menpora Erick juga menyampaikan Kemenpora juga menitikberatkan pada peningkatan wawasan internasional bagi pemuda-pemudi tanah air dan juga kolaborasi pembinaan atlet serta cabang olahraga unggulan.

"Kami berfokus kepada perluasan jejaring global bagi pemuda Indonesia serta penguatan ekosistem pembinaan atlet pada cabang-cabang olahraga prioritas," jelasnya.

"Selain itu, kami membuka peluang eksplorasi potensi sport industry, termasuk inovasi Phygital Games sebagai bagian dari transformasi digital olahraga tanah air," imbuhnya.

Erick berharap dapat memberikan motivasi dalam pengembangan sumber daya manusia bagi generasi muda juga peningkatan prestasi olahraga di tanah air.

"Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong masa depan lebih gemilang bagi generasi muda Indonesia ke kancah global sekaligus meningkatkan prestasi olahraga Indonesia di masa mendatang," pungkas Erick.(mrk/jpnn)

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI) Erick Thohir, menerima kunjungan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, H.E. Sergei Gennadievich Tolchenov yang hadir bersam


Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

