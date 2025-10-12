Erick Thohir: Pertama Kali dalam Sejarah....

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir memohon maaf lantara Timnas Indonesia gagal menembus Piala Dunia 2026.

Erick yang tak lagi mengurus BUMN, tetapi duduk di kursi Menpora itu, juga berterima kasih kepada para pemain.

"Terima kasih kepada suporter, pemain, dan ofisial atas perjuangan untuk bisa sampai Round 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026," tutur Erick di Instagram.

"Kami memohon maaf mimpi masuk ke Piala Dunia belum bisa kami wujudkan."

Erick juga menyebut baru kali ini (timnas) Indonesia bisa sejauh ini.

"Pertama kali dalam sejarah, Indonesia bisa sampai di titik sejauh ini," katanya.