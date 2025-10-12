Erick Thohir: Pertama Kali dalam Sejarah....
Minggu, 12 Oktober 2025 – 10:02 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir memohon maaf lantara Timnas Indonesia gagal menembus Piala Dunia 2026.
Erick yang tak lagi mengurus BUMN, tetapi duduk di kursi Menpora itu, juga berterima kasih kepada para pemain.
"Terima kasih kepada suporter, pemain, dan ofisial atas perjuangan untuk bisa sampai Round 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026," tutur Erick di Instagram.
"Kami memohon maaf mimpi masuk ke Piala Dunia belum bisa kami wujudkan."
Baca Juga:
Erick juga menyebut baru kali ini (timnas) Indonesia bisa sejauh ini.
"Pertama kali dalam sejarah, Indonesia bisa sampai di titik sejauh ini," katanya.
Ketum PSSI Erick Thohir tak menyebut Patrick Kluivert secara khusus dalam ucapan terima kasihnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Andre Rosiade: Pecat Patrick Kluivert!
- Timnas Indonesia Terjatuh di Jeddah, Erick Thohir Angkat Suara
- Erick Thohir Minta Maaf Seusai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026
- Saat Sejumlah Pemain Timnas Indonesia Marah ke Wasit, Lihat yang Dilakukan Jay Idzes
- Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Cek Klasemen & Ulasan FIFA
- Mimpi ke Piala Dunia Gugur di Jeddah, Jay Idzes Angkat Kepala untuk Timnas Indonesia