Erick Thohir Petakan Kekuatan Skuad Timnas Indonesia Menuju Piala Dunia 2030

jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memetakan kebutuhan kedalaman skuad Timnas Indonesia dengan target memiliki tiga tim berlapis berkualitas setara guna menghadapi Piala Dunia 2030.

"Timnas Indonesa harus memiliki tiga tim yang masing-masing terdiri dari 11 pemain, atau setidaknya dua kelompok berisi 11 pemain dengan kualitas yang relatif setara," kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa dari hasil pemetaan awal, posisi penjaga gawang dinilai sudah mumpuni dengan dua opsi utama. Sektor bek tengah pun dianggap cukup, meski berpeluang ditambah satu amunisi baru. Sementara itu, bek kiri memiliki opsi melimpah.

Masalah utama, kata dia, justru ada di bek kanan yang stoknya terbatas akibat badai cedera. Tambahan amunisi juga diperlukan untuk lini tengah, penyerang, hingga sektor sayap.

"Di lini tengah, mungkin ada tiga pemain yang konsisten, tetapi kita masih membutuhkan dua pemain lagi. Belum lagi kebutuhan di posisi penyerang dan sayap," katanya.

Erick juga membandingkan kedalaman Timnas Indonesia dengan Jepang yang memiliki sekitar 100 pemain yang bermain di liga-liga Eropa, 12 pemain yang bermain di Liga Inggris.

Menurutnya, kedalaman skuad yang matang membuat Timnas Jepang tidak mengkhawatirkan kedalaman skuad ketika ada pemain yang mengalami cedera.

Erick menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemain yang merumput di luar negeri dan di kompetisi domestik. Pemetaan ini akan terus dievaluasi bersama Pelatih Kepala Timnas Indonesia John Herdman dan Badan Tim Nasional.