Erick Thohir Puji Gubernur Sumut Jelang ASEAN U-19 Boys' Championship 2026 di Medan

jpnn.com, MEDAN - Ajang ASEAN U-19 Boys' Championship 2026 akan digelar di Sumatra Utara pada 1 hingga 14 Juni mendatang.

Ketum PSSI Erick Thohir menyambut positif penyelenggaraan turnamen antarnegara ASEAN tersebut di kota Melayu Deli itu.

Diharapkan dengan adanya kesempatan tersebut membuat event-event sepak bola tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.

“Keberhasilan penyelenggaraan adalah kerja bersama. PSSI tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Utara," kata Erick.

“Fokus kami adalah memberikan pelayanan terbaik sekaligus memberikan panggung bagi talenta muda kita untuk bersinar di tingkat internasional," sambung pria kelahiran 30 Mei 1970 itu.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyambut positif PSSI menyelenggarakan Piala AFF U-19 di daerahnya.

Bobby menyebut pihaknya akan berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada 10 peserta ASEAN U-19 Boys' Championship 2026 untuk bisa meninggalkan kesan positif.

“Kami merasa terhormat dipercaya menjadi tuan rumah. Ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi momentum menunjukkan kesiapan infrastruktur dan keramahtamahan Sumatra Utara kepada Asia Tenggara," ujar Bobby.