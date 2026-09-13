Erick Thohir Puji Kiprah Djarum Foundation, Ada Kontribusi Besar untuk Olahraga Nasional

jpnn.com - Kemenpora RI memberikan penghargaan kepada Djarum Foundation atas dedikasinya terhadap olahraga Indonesia dalam acara Indonesia Sports Summit (ISS) 2026.

Menpora Erick Thohir menyebut perusahaan yang berbasis di Kudus tersebut memiliki program berkelanjutan dengan kontribusi dan dampak besar terhadap perkembangan industri olahraga nasional.

"Tidak mungkin dunia olahraga berkembang tanpa dukungan stakeholder yang bersatu membangun olahraga di Indonesia. Di tahun kedua Indonesia Sports Summit perspektifnya kami mendorong industri olahraga dan memasyarakatkan olahraga agar prestasi bisa terus meningkat," ujar Erick.

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"Kami tidak mungkin bekerja sendiri. Karena olahraga adalah pemersatu bangsa. Apa yang dilakukan penerima penghargaan ini menunjukkan bahwa kontribusi berkelanjutan dapat memberikan dampak luas bagi perkembangan olahraga Indonesia."

Dalam perkembangannya, Bakti Olahraga Djarum Foundation secara konsisten menghadirkan program yang mencakup berbagai cabang olahraga dan jenjang pembinaan.

Kontribusi Bakti Olahraga Djarum Foundation telah berlangsung panjang, khususnya di cabang bulu tangkis.

Pembinaan talenta dilakukan secara berjenjang melalui Audisi Umum PB Djarum yang menjadi salah satu pintu pencarian bibit-bibit muda potensial.

Sementara itu, di cabang sepak bola putri, komitmen tersebut diwujudkan melalui program MilkLife Soccer Challenge.