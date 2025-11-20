Erick Thohir Resmi Menguasai Oxford United
jpnn.com - Oxford United memasuki fase baru setelah Erick Thohir resmi mengambil alih seluruh saham klub asal Inggris tersebut.
Erick menjadi pemilik penuh setelah menyelesaikan akuisisi seluruh saham Oxford Investment Holdings Pte. Ltd.
Langkah ini juga mengubah susunan manajemen di tubuh klub berjuluk The U’s tersebut.
Mengutip pernyataan klub, Oxford United menyebutkan bahwa pengambilalihan saham itu berasal dari Oxford United Investors Pte. Ltd, pemegang saham sebelumnya.
"Dengan akuisisi ini, Erick Thohir telah meningkatkan kepemilikannya di Oxford United," bunyi rilis klub.
Perubahan kepemilikan tersebut langsung berdampak pada jajaran direksi. Salah satu sosok penting, Horst Geicke, memilih meninggalkan posisinya sebagai Direktur Oxford United Football Club Limited.
Perjalanan Kepemilikan Erick dan Anindya di Oxford United
Erick sebelumnya sudah tercatat sebagai pemegang saham mayoritas sejak 2022 bersama Anindya Bakrie dengan total kepemilikan sebesar 51 persen.
Keduanya mengambil alih saham Oxford United dari pengusaha asal Thailand Sumrith 'Tiger' Thanakarnjanasuth.
Oxford United memasuki fase baru setelah Erick Thohir resmi mengambil alih seluruh saham klub asal Inggris tersebut.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games 2025, Target Raih 80 Emas
- Seusai Ukir Sejarah di Piala Dunia U-17, Nova Arianto Naik Panggung Lebih Tinggi
- Menpora: Pemuda Harus Patriotik, Gigih, dan Tidak Gampang Dipecah Belah
- Erick Thohir Tahan Diri, PSSI Belum Berani Pilih Pelatih Baru Timnas Indonesia
- Erick Thohir Belum Mau Bicara Soal Pengganti Patrick Kluivert di Timnas Indonesia
- Ketum PSSI Erick Thohir Minta Waktu Dua Hari