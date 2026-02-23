Erick Thohir Sebut FIFA Series 2026 Jadi Ujian Awal John Herdman di Timnas Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Ketum PSSI, Erick Thohir menyambut ajang FIFA Series 2026 sebagai tantangan awal John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia.
John Herdman rencananya akan debut menukangi skuad Garuda saat jumpa St. Kitts and Nevis, Jumat (27/3) mendatang.
Erick Thohir berharap manajer asal Inggris itu bisa mempersiapkan dengan matang ajang FIFA Series 2026 untuk membawa Garuda terbang tinggi.
“Ajang ini menjadi uji coba yang baik bagi pelatih baru, John Herdman,” ungkap Erick Thohir.
Bagi Erick Thohir, ajang FIFA Series 2026 merupakan tantangan awal buat John Herdman yang rencananya diproyeksi untuk mengawal Timnas Indonesia di Piala AFF dan Piala Asia mendatang.
Oleh sebab itu, mantan Presiden Inter Milan tersebut berharap Timnas Indonesia bisa memetik pelajaran berharga untuk bisa bersaing dengan negara-negara yang punya karakteristik bermain berbeda.
“Ajang FIFA Series 2026 juga kesempatan bagi para pemain Timnas untuk menjajal kemampuan dan gaya bermain berbeda dari konfederasi berbeda," ungkap Erick Thohir
Jay Idzes dan kolega akan memanfaatkan FIFA Series 2026 sebagai ajang pendulang poin untuk mendongkrak posisi di ranking dunia.
Ketum PSSI, Erick Thohir menyambut ajang FIFA Series 2026 sebagai tantangan awal John Herdman bersama Timnas Indonesia, Jumat (27/3) mendatang
