Erick Thohir Sebut Penundaan Piala Asia 2027 Menguntungkan Timnas Indonesia

jpnn.com - Penundaan Piala Asia 2027 dinilai bisa memberikan keuntungan bagi Timnas Indonesia.

Skuad Garuda kini memiliki waktu persiapan lebih panjang untuk meningkatkan performa sebelum menghadapi rangkaian pertandingan internasional.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan seluruh negara sehingga harus dihormati dan diikuti.

“Kalau saya melihat, penundaan tersebut merupakan hasil kesepakatan seluruh negara sehingga kita harus mengikuti keputusan itu,” ujar Erick.

Meski demikian, situasi tersebut justru bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia untuk mematangkan persiapan tim.

Timnas Indonesia memiliki agenda pertandingan pada Maret dan Juni yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan performa pemain.

Setelah itu, skuad Garuda akan menghadapi agenda yang lebih padat. Pada September, Indonesia dijadwalkan menjalani kualifikasi Piala Dunia, yang berlanjut pada Oktober dan November.

“Dengan demikian, tim bisa benar-benar berada dalam kondisi siap dan menjalani rangkaian pertandingan secara maksimal tanpa persiapan yang terputus-putus,” ungkap mantan Presiden Inter Milan itu.