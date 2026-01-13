Erick Thohir Semringah Setelah John Herdman Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Ketum PSSI Erick Thohir menyambut positif kedatangan John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia.

Juru taktik asal Inggris itu resmi diperkenalkan ke publik pada Selasa (13/1) di Hotel Mulia, Senayan.

Pria kelahiran 30 Mei 1970 itu berharap juru taktik asal Inggris tersebut bisa langsung nyetel dengan skuad Garuda.

Baca Juga: Cesar Meylan Bakal Bantu John Herdman Wujudkan Impian Suporter Timnas Indonesia

“Selamat bergabung di Timnas Indonesia, coach John Herdman. Semoga cepat beradaptasi, menikmati atmosfer sepak bola Tanah Air, dan memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Mari berjuang untuk membanggakan Indonesia,” bunyi posting Erick.

John Herdman diharapkan menjadi era baru sepak bola Indonesia seusai gagal tembus Piala Dunia 2026.

Manajer kelahiran 19 Juli 1975 itu dinilai sebagai sosok yang tepat menggantikan Patrick Kluivert seusai pernah membawa Kanada tembus ajang akbar sepak bola dunia tersebut.

Baca Juga: John Herdman Bakal Seleksi Pelatih Lokal sebagai Asisten Timnas Indonesia

Tercatat pria asal Consett tersebut Les Rouges tampil di putaran final Piala Dunia 2022 seusai absen selama 36 tahun.

Di bawah asuhan Herdman tercatat Kanada mampu naik ke posisi 33 peringkat FIFA setelah sebelumnya hanya di 77.