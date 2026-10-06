Erick Thohir Seusai Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026: Kita Bukan Bangsa Kalahan!

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung mengingatkan bahwa perjuangan Skuad Garuda belum selesai.

Erick menilai perjalanan Indonesia menuju podium juara bukanlah perkara mudah. Setelah pesta gol 9-2 atas Bangladesh, Timnas Indonesia harus melewati pertandingan sengit kontra Tailan yang berakhir 2-2 hingga akhirnya ditentukan melalui adu penalti.

"Harus kita akui, Tailan tim yang sangat bagus. Saya apresiasi perjuangan pemain sampai detik terakhir. Dua game yang tidak mudah, lawan Bangladesh 9-2 tidak mudah, hari ini juga 2-2, tidak mudah," ujar Erick.

Menurut Erick, keberhasilan mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pelajaran penting bagi Timnas Indonesia. Ia meminta para pemain dan pelatih tidak cepat puas karena target yang lebih besar sudah menanti.

Erick secara khusus mengaitkan pengalaman tersebut dengan ambisi Indonesia tampil di Piala Dunia.

"Ini pelajaran bagus untuk semua pemain dan pelatih bahwa kalau memang mau masuk Piala Dunia, kami harus serius mempersiapkan tim dan tantangannya sangat berat," katanya.

Meski mengakui tantangan sepak bola Indonesia masih besar, Erick menegaskan bahwa mental menyerah bukan pilihan bagi Indonesia.

"Kita bangsa Indonesia, bukan bangsa kalahan. Kita harus terus tingkatkan sepak bola kita," tegasnya.