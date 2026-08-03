Erick Thohir Siap Kembali Bersaing di Bursa Ketum PSSI Melawan Dudung dan AHY?
jpnn.com, JAKARTA - Ketum PSSI, Erick Thohir masih berhitung terlebih dahulu jika kembali dicalonkan menjadi ketua umum pada periode 2027 hingga 2031 mendatang.
Pria kelahiran 31 Mei 1970 itu mengaku bakal berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah dan juga FIFA.
Mantan Presiden Inter Milan itu menyerahkan sepenuhnya kuasa kepada para voters, yang punya hak suara nantinya pada Kongres PSSI pada 2027 mendatang.
“Kalau mengenai pencalonan saya, tentu saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan pemerintah, juga dengan FIFA. Pada akhirnya, yang menentukan adalah masyarakat sepak bola,” ujar Erick.
Erick sendiri tidak mau jemawa mengingat calon ketua umum PSSI terpilih merupakan mereka yang mau berbuat baik untuk dunia Si Kulit Bundar di Tanah Air.
“Ini bukan soal saya mau atau tidak, tetapi siapa yang terbaik untuk sepak bola Indonesia,” ungkap Erick.
Rencananya pemilihan Ketum PSSI akan bergulir pada Juli 2027 mendatang.
Beredar nama selain Erick Thohir akan maju Dudung Abdurachman, hingga Agus Harimurti Yudhoyono untuk bersaing menjadi kandidat ketua umum PSSI.
Erick Thohir masih berhitung terlebih dahulu jika kembali dicalonkan menjadi Ketum PSSI
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