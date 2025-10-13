menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Erick Thohir Siap Menghadapi Gugatan Israel

Erick Thohir Siap Menghadapi Gugatan Israel

Erick Thohir Siap Menghadapi Gugatan Israel
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menpora Erick Thohir. Foto: Bay Ismoyo/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir siap meladeni gugatan yang dilayangkan federasi senam Israel ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau Court of Arbitration fors Sport (CAS).

Israel menggugat terkait pencabutan visa atlet senam mereka yang dijadwalkan berlomba di Kejuaraan Dunia Senam di Jakarta 19-25 Oktober.

"Kami akan hadapi gugatan dengan terhormat," kata Erick Thohir di Jakarta, Senin.

Baca Juga:

Pihak federasi senam Israel melayangkan gugatan setelah Pemerintah Indonesia mencabut visa para atlet senam mereka.

Erick mengaku telah mengetahui gugatan tersebut dan tengah menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapinya.

"Tentunya ada aturan tersendiri, baik di level CAS dan terutama di Indonesia mengenai hal ini," katanya.

Baca Juga:

Menpora menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap konsisten pada keputusan menolak penerbitan visa untuk tim senam Israel.

Pihaknya siap menghadapi upaya banding yang dilakukan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang tegas menyatakan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan pihak Israel sampai Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. (antara/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!

Israel melayangkan gugatan setelah Pemerintah Indonesia mencabut visa warga mereka.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI