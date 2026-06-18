Erick Thohir Siapkan Bonus Khusus untuk Klub Super League, Ada Syaratnya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan klub-klub Super League yang memberi ruang lebih besar kepada pemain lokal akan mendapat apresiasi.

Mulai musim depan, PSSI bersama I League menyiapkan insentif khusus berupa tambahan pendanaan bagi klub yang konsisten menurunkan pemain Indonesia dalam pertandingan.

Kebijakan ini disampaikan Erick Thohir saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI yang turut membahas proses naturalisasi pemain keturunan Mitchell Baker dan Luke Vickery.

Di tengah perdebatan soal maraknya penggunaan pemain asing di kompetisi domestik, Erick menegaskan PSSI telah menyiapkan mekanisme agar pembinaan pemain lokal tetap menjadi prioritas klub-klub peserta Super League.

Menurutnya, regulasi pemain asing tidak mengalami perubahan untuk musim mendatang.

Setiap klub tetap diperbolehkan mengontrak hingga 11 pemain asing dalam satu musim.

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Namun, hanya sembilan pemain yang dapat didaftarkan dalam satu pertandingan dan maksimal tujuh pemain asing yang dimainkan secara bersamaan di lapangan.

Meski kuota pemain asing tetap dipertahankan, PSSI ingin memastikan talenta lokal tidak tersisih.