Erick Thohir Soroti Suporter Persib Tewas Dibacok: Sampai Kapan Bangsa Terus Terpecah?

jpnn.com - Tragedi pembacokan suporter Persib Bandung yang menelan korban jiwa di Kabupaten Bogor memicu keprihatinan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dia mempertanyakan sampai kapan sepak bola Indonesia terus diwarnai permusuhan yang memecah belah masyarakat.

"Sampai kapan negara kita harus terus terpecah seperti ini? Padahal, ketika sepak bola kita menjadi juara FIFA ASEAN, kita bisa menyatukan seluruh bangsa," kata Erick di Jakarta, Senin (26/10/2026).

Erick menegaskan bahwa sepak bola semestinya menjadi sarana pemersatu bangsa, bukan justru memicu kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa. Dia meminta seluruh pihak memandang serius setiap aksi penyerangan terhadap suporter.

Menurut Erick, keselamatan suporter harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pertandingan. Mereka yang datang untuk mendukung tim kesayangan harus bisa kembali ke rumah dengan selamat.

"Ya, seperti yang saya katakan, suporter itu harus bisa pulang ke rumah dengan selamat," ujarnya.

Insiden tersebut terjadi di luar Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, setelah pertandingan Garudayaksa FC melawan Persib Bandung pada Minggu (25/10/2026). Dalam laga pekan ketujuh Super League 2026/2027 itu, Persib menang dengan skor 2-1.

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Erick mengaku telah berkomunikasi dengan kepolisian agar kasus tersebut ditangani secara jelas. Ia juga menyebut polisi telah mengumumkan penangkapan lima orang yang diduga terkait dengan penyerangan itu.

Dia meminta penyelidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap latar belakang kejadian, termasuk memastikan apakah penyerangan tersebut merupakan tindak kriminal atau berkaitan dengan rivalitas antarsuporter.