Erick Thohir Tekankan Sinkronisasi Pusat dan Daerah dalam Pembangunan Fasilitas Olahraga

jpnn.com - Menpora Erick Thohir menegaskan bahwa pembangunan fasilitas olahraga di daerah harus mengutamakan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menambah infrastruktur fisik.

Menurut Erick, setiap usulan pembangunan sarana olahraga perlu dikaji secara cermat agar fasilitas yang dibangun memiliki fungsi yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Erick dalam Forum Nasional: Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan di Jakarta, Kamis (15/10).

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Dalam forum tersebut, Erick menyinggung permintaan dari sejumlah daerah terkait rekomendasi pembangunan fasilitas olahraga. Pria kelahiran 30 Mei 1970 itu menekankan bahwa setiap usulan harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas sebelum ditindaklanjuti.

“Ini kebutuhan yang memang harus kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun tempat,” ujar Erick.

Bagi Erick, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh hanya berorientasi pada penyediaan bangunan atau lapangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa sarana yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Perencanaan tersebut juga perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah, termasuk karakteristik masyarakat dan ketersediaan fasilitas olahraga yang sudah ada.

Dengan perencanaan yang tepat, fasilitas olahraga diharapkan dapat menunjang berbagai kegiatan, mulai dari olahraga masyarakat dan pembinaan atlet hingga pengembangan aktivitas kepemudaan.