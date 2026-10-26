Erick Thohir Terus Berkomunikasi dengan Kapolres Bogor soal Suporter Persib yang Tewas
jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pentingnya penegakan hukum dan pemberian sanksi tegas terhadap insiden kerusuhan suporter sepak bola di Indonesia.
Pria kelahiran 30 Mei 1970 itu mengatakan penanganan insiden harus dibedakan berdasarkan lokasi kejadian.
Jika kerusuhan terjadi di luar stadion, penanganannya harus melibatkan kepolisian melalui proses hukum.
Adapun insiden di dalam stadion harus ditindak melalui pemberian sanksi kepada klub atau suporter yang bertanggung jawab.
"Ketegasan harus diterapkan. Untuk kejadian di luar stadion, penanganannya harus dilakukan bersama kepolisian melalui proses hukum,” ungkap Erick.
“Untuk insiden di dalam stadion, harus ada sanksi yang sesuai terhadap klub atau suporter," imbuhnya.
Erick bahkan mendorong pemberian sanksi lebih berat apabila insiden serupa tragedi Kanjuruhan kembali terjadi.
Menurut mantan Presiden Inter Milan itu, pengurangan poin dapat menjadi salah satu hukuman untuk memberikan efek jera.
Erick Thohir mengaku prihatin seusai penggemar Persib Bandung ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Minggu (25/10)
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