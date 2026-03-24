Erick Thohir Tunggu Tuah John Herdman di Laga Timnas Indonesia Vs Saint Kitts and Nevis
jpnn.com, JAKARTA - Ketum PSSI, Erick Thohir menjadikan laga FIFA Series 2026 antara Timnas Indonesia melawan Saint Kitts and Nevis jadi momentum baru.
Laga tersebut menjadi ujian pertama John Herdman sebagai pelatih yang menggantikan Patrick Kluivert.
“Kami ingin FIFA Series di GBK menjadi momentum positif. Bukan hanya bagi Timnas, tetapi juga bagi sepak bola Indonesia untuk menunjukkan bahwa kami mampu menjadi tuan rumah pertandingan internasional dengan atmosfer yang luar biasa,” ujar Erick.
Menurut Erick, di bawah komando Herdman diharapkan Timnas Indonesia bisa kembali terbang tinggi.
Wajar harapan besar ada di pundak pelatih kelahiran 19 Juli 1975 itu setelah Jay Idzes dan kolega gagal tembus Piala Dunia 2026.
Dengan rekam jejak luar biasa bersama Kanada, Herdman punya beban tersendiri untuk bisa membawa skuad Garuda bangkit menatap turnamen berikutnya.
“John Herdman punya rekam jejak yang jelas. Dia membangun Kanada dari tim yang tidak diperhitungkan hingga tampil di Piala Dunia.”
“Kami berharap pengalaman itu bisa membawa energi baru bagi Timnas Indonesia,” kata Erick.
Erick Thohir sebut laga Timnas Indonesia melawan Saint Kitts and Nevis jadi momentum baru buat skuad Garuda di bawah asuhan John Herdman
