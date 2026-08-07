Erick Thohir Ungkap Alasan Indonesia Belum Tampil Garang di Piala AFF 2026

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta publik tidak buru-buru menghakimi penampilan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.

Dia menegaskan Skuat Garuda belum diperkuat seluruh pemain terbaiknya.

Menurut Erick, absennya sejumlah pemain yang berkarier di Eropa membuat tim besutan John Herdman belum tampil dengan komposisi ideal.

Hal itu terjadi karena Piala AFF 2026 tidak masuk dalam kalender resmi FIFA sehingga klub-klub luar negeri tidak memiliki kewajiban melepas pemainnya.

"Saya rasa baik. Dan tim yang ada di Piala AFF ini kan bukan tim full-nya Indonesia. Karena banyak pemain kita yang bermain di Eropa tidak bisa berpartisipasi kepada kejuaraan AFF ini, karena di luar kalender tentu FIFA," ujar Erick Thohir usai final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (6/8/2026).

Meski demikian, Erick melihat proses yang dijalani Timnas Indonesia tetap berada di jalur yang benar.

Dia menilai regenerasi yang tengah dibangun bersama John Herdman menunjukkan perkembangan positif meski hasil di lapangan belum sepenuhnya memuaskan.

Kini, ujian sesungguhnya menanti Indonesia yang harus melakoni laga hidup-mati melawan Singapura di Jalan Besar Stadium, Kallang, Jumat (7/8/2026), demi menjaga asa lolos ke semifinal Piala AFF 2026.