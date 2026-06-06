Erick Thohir Ungkap Alasan Timnas Indonesia Terus Tambah Pemain Naturalisasi, Ternyata

jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir Timnas Indonesia membutuhkan jauh lebih banyak pemain berkualitas karena tidak mungkin terus bergantung pada satu tim inti di tengah padatnya agenda dan ancaman cedera.

PSSI saat ini sedang mengurus proses naturalisasi enam pemain keturunan yang diproyeksikan menjadi bagian dari masa depan Timnas Indonesia.

Sejumlah nama seperti Luke Vickery dan Mitchell Baker sudah mulai ramai diperbincangkan publik.

Erick mengungkapkan kebutuhan terbesar Timnas Indonesia saat ini bukan sekadar menambah pemain baru, melainkan mempertebal kedalaman skuad.

Menurutnya, sebuah tim nasional yang ingin bersaing di level tertinggi harus memiliki banyak pilihan pemain dengan kualitas yang merata.

Erick menilai kondisi sepak bola modern menuntut setiap tim memiliki pelapis yang siap dimainkan kapan saja.

Pasalnya, cedera dan penurunan performa merupakan hal yang sulit dihindari sepanjang musim.

"Pemain kan kadang-kadang dengan keterbatasan umur, bisa juga cedera yang tidak diinginkan. Ya kami harus antisipasi," ujar Erick.