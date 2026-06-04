Erick Thohir Ungkap Terobosan Kemenpora, dari TPON hingga 2.000 Penggerak Olahraga Disabilitas

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan komitmennya untuk mengubah wajah olahraga nasional dengan mendorong partisipasi masyarakat secara masif hingga ke pelosok daerah.

Tidak hanya fokus pada prestasi elite, Kemenpora kini menggeber program besar yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Selasa (2/6/2026), Erick Thohir memaparkan sejumlah langkah strategis yang tengah dijalankan Kemenpora untuk membangun budaya olahraga yang kuat di Indonesia.

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Salah satu program unggulannya adalah pelatihan Tenaga Penggerak Olahraga Nasional (TPON) yang melibatkan peserta dari berbagai daerah dan latar belakang.

Program tersebut menjadi bagian dari Manajemen Talenta Nasional (MTN), sebuah agenda besar yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pembinaan olahraga melalui sistem yang modern, terintegrasi, dan berbasis teknologi.

Melalui Deputi Pembudayaan Olahraga pula, Kemenpora melakukan penguatan ekosistem olahraga bagi penyandang disabilitas di Tanah Air. Salah satunya lewat Training of Trainers (ToT) kepada 200 Penggerak Olahraga Disabilitas "Berdaya" bersama National Paralympic Committee (NPC) Indonesia.

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"ToT pertama telah menghasilkan 200 penggerak olahraga yang terlatih. Target kami menghasilkan dua ribu trainer terlatih pada 2026 untuk memperkuat ekosistem olahraga disabilitas sekaligus meningkatkan partisipasi dan prestasi," ungkap Erick Thohir.

Menurutnya, para penggerak tersebut akan menjadi ujung tombak dalam mengajak kelompok disabilitas aktif berolahraga sekaligus menjaring talenta-talenta potensial untuk dibina lebih lanjut oleh NPC di tingkat kabupaten maupun provinsi.