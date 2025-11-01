Erika Carlina Akhirnya Bertemu DJ Panda, Ini yang Dibahas
jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Erika Carlina mengadakan pertemuan dengan DJ Panda di Polda Metro Jaya pada Jumat (31/10).
Kabar tersebut disampaikan oleh Kasubdit Remaja, Anak dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Iskandarsyah.
"Mereka berdua ada pertemuan untuk pembicaraan. Mereka yang akan menjelaskan ke media," kata Kompol Iskandarsyah dilansir Antara.
Pertemuan Erika Carlina dan DJ Panda digosipkan terkait upaya damai atau restorative justice (RJ) dalam kasus dugaan pengancaman.
Akan tetapi, Kompol Iskandarsyah enggan memberi penjelasan perihal pertemuan tersebut.
"Mereka punya inisiatif bertemu, kami memfasilitasi saja," tambahnya.
Diketahui, Erika Carlina melaporkan DJ Panda ke Polda Metro Jaya karena dugaan kasus pengancaman.
Kronologi pengancaman berawal dari Erika Carlina yang menutupi kehamilannya sampai 9 bulan kepada publik. Lalu muncul ancaman dalam grup WhatsApp (WA) dari orang bernama DJ Panda.
