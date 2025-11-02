Erika Carlina Akhirnya Ungkap Rencana Menikah dengan DJ Bravy
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Erika Carlina akhirnya mengungkap rencana pernikahannya dengan DJ Bravy.
Meski tidak membeberkan secara detail, dia mengatakan hari bahagianya itu kemungkinan digelar tahun depan.
"Hari bahagianya didoakan saja, penginnya tahun depan, tetapi doakan saja," ujar Erika Carlina di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (31/10).
Namun, perempuan berusia 32 tahun itu tidak berbicara lebih lanjut mengenai hal tersebut.
Erika Carlina hanya meminta doa agar hubungan dirinya dengan DJ Bravy diberi kelancaran.
Sebelumnya, Erika Carlina dilamar oleh kekasihnya, DJ Bravy di panggung Synchronize Fest 2025 pada Senin (6/10) dini hari.
DJ Bravy bersama rekannya di A4A Clan tampil di District Stage, Synchronize Fest 2025 pada hari ketiga.
Di atas panggung, DJ Bravy ternyata mengejutkan penonton dengan melamar Erika Carlina. Momen bahagia itu dibagikan oleh akun Synchronize Festival di Instagram.
Selebritas Erika Carlina akhirnya mengungkap rencana pernikahannya dengan DJ Bravy.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- DJ Panda Mediasi dengan Erika Carlina, Kuasa Hukum Beri Penjelasan
- Polda Metro Jaya: DJ Panda & Erika Carlina Sepakat Bertemu Lagi Dalam Waktu Dekat
- Soal Kemungkinan Berdamai Dengan DJ Panda, Erika Carlina Jawab Begini
- Erika Carlina Akhirnya Bertemu DJ Panda, Ini yang Dibahas
- DJ Panda dan Erika Carlina Bertemu di Polda Metro Jaya, Bakal Damai?
- Datangi Polda Metro Jaya, Erika Carlina: Undangan Buat Restorative Justice