Erika Carlina Cabut Laporan terhadap DJ Panda
jpnn.com - Kabar terbaru datang dari persoalan antara Erika Carlina dengan DJ Panda.
Seperti diketahui, bintang film Pabrik Gula itu sempat melaporkan DJ Panda atas dugaan pengancaman ke Polda Metro Jaya.
Kekinian, Erika Carlina telah mencabut laporannya terhadap disjoki bernama Giovanni Surya Saputra.
Hal itu pun telah dikonfirmasi oleh Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Iskandarsyah.
Saat ini, pihaknya pun masih memproses pencabutan laporan tersebut.
"Betul. Sedang kami proses. Untuk restorative justice," ujar Iskandarsyah saat dikonfirmasi awak media, Senin (22/12).
Dia mengatakan bahwa surat permohonan pencabutan laporan dari Erika Carlina telah diterima oleh pihak kepolisian.
"Suratnya masuk Jumat kemarin," kata Iskandarsyah.
