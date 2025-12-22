menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Erika Carlina Ternyata Telah Cabut Laporan Terhadap DJ Panda

Erika Carlina Ternyata Telah Cabut Laporan Terhadap DJ Panda

Erika Carlina Ternyata Telah Cabut Laporan Terhadap DJ Panda
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aktris Erika Carlina di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (1/7). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Erika Carlina ternyata telah mencabut laporannya terhadap DJ Panda.

Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Polda Metro Jaya yang membenarkan bahwa Erika Carlina mencabut laporannya terkait kasus dugaan pengancaman.

"Betul, sedang kami proses untuk 'restorative justice'," kata Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita (Kasubdit Renakta) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, AKBP Iskandarsyah dilansir Antara, Senin (22/12).

Baca Juga:

Menurutnya, pihak Erika Carlina melakukan pencabutan laporan pada Jumat (19/12) lalu.

Sebelumnya, Erika Carlina dan DJ Panda melakukan pertemuan beberapa kali di Polda Metro Jaya untuk membahas keadilan restoratif (restorative justice) terkait kasus dugaan pengancaman.

Erika Carlina pertama kali mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis (24/7) untuk melaporkan DJ Panda karena merasa diancam.

Baca Juga:

Kronologi dugaan pengancaman berawal dari dirinya yang menutupi kehamilannya sampai 9 bulan kepada publik setelah munculnya ancaman dalam grup WhatsApp fanbase seorang Disk Jockey (DJ) bernama DJ Panda.

Erika Carlina menjelaskan, dalam grup fanbase tersebut ada 500 orang dan dirinya diancam dengan berbagai berbagai ancaman yang dilontarkan dalam grup, termasuk yang dilakukan DJ Panda. (antara/jpnn)

Selebgram Erika Carlina ternyata telah mencabut laporannya terhadap DJ Panda terkait kasus dugaan pengancaman.

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI