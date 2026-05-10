Erika Carlina Ungkap Alasan Tertarik Bintangi film Jangan Buang Ibu

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Erika Carlina membintangi film terbaru berjudul Jangan Buang Ibu.

Dia lantas mengungkapkan alasannya tertarik bergabung dalam film garapan Hadrah Daeng Ratu itu.

"Tentu karena aku sekarang sudah jadi new mom. Aku sudah menjadi seorang ibu sekarang dan sangat bangga untuk memerankan seorang ibu juga di sini, selain menjadi seorang hantu pastinya," ujar Erika Carlina di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (9/5).

Perempuan 32 tahun itu pun mengaku senang karena bisa bermain di film tersebut, terlebih dia juga memerankan karakter sebagai seorang ibu.

"Ya, menjadi seorang new mom juga terus memerankan karakter ini, enjoy, happy, bahagia," ucap Erika Carlina.

Film Jangan Buang Ibu mengisahkan Ristiana, seorang ibu tunggal yang membesarkan tiga anaknya sendirian dengan penuh pengorbanan setelah sang suami meninggal dunia.

Baca Juga: Erika Carlina Cabut Laporan terhadap DJ Panda

Namun, ketika memasuki masa tua, Ristiana justru harus menghadapi kenyataan pahit ketika dia diabaikan oleh anak-anaknya dan dititipkan di panti jompo.

Kisah ini menyoroti luka batin, kesepian, serta kerinduan seorang ibu akan kasih sayang dari keluarganya.