Erika Carlina Ungkap Alasan Tertarik Bintangi film Jangan Buang Ibu
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Erika Carlina membintangi film terbaru berjudul Jangan Buang Ibu.
Dia lantas mengungkapkan alasannya tertarik bergabung dalam film garapan Hadrah Daeng Ratu itu.
"Tentu karena aku sekarang sudah jadi new mom. Aku sudah menjadi seorang ibu sekarang dan sangat bangga untuk memerankan seorang ibu juga di sini, selain menjadi seorang hantu pastinya," ujar Erika Carlina di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (9/5).
Perempuan 32 tahun itu pun mengaku senang karena bisa bermain di film tersebut, terlebih dia juga memerankan karakter sebagai seorang ibu.
"Ya, menjadi seorang new mom juga terus memerankan karakter ini, enjoy, happy, bahagia," ucap Erika Carlina.
Film Jangan Buang Ibu mengisahkan Ristiana, seorang ibu tunggal yang membesarkan tiga anaknya sendirian dengan penuh pengorbanan setelah sang suami meninggal dunia.
Namun, ketika memasuki masa tua, Ristiana justru harus menghadapi kenyataan pahit ketika dia diabaikan oleh anak-anaknya dan dititipkan di panti jompo.
Kisah ini menyoroti luka batin, kesepian, serta kerinduan seorang ibu akan kasih sayang dari keluarganya.
Aktris Erika Carlina menceritakan alasannya tertarik membintangi film Jangan Buang Ibu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Cerita Perkembangan Andrew Raxy Neil, Erika Carlina: Lagi Aktif-aktifnya
- 3 Berita Artis Terheboh: Erica Carlina Balikan dengan Bravy, Rachel Vennya Dapat Dukungan
- Rumah Untuk Xabiru Diduga Mau Dijual Oleh Okin, Erika Carlina Bela Rachel Vennya
- Mungkinkah Balikan Dengan Bravy? Erika Carlina Beri Jawaban Begini
- Nirina Zubir Sempat Ragu Terlibat Film Jangan Buang Ibu, Ini Alasannya
- Jadi Ibu Lanjut Usia dalam Film Terbaru, Nirina Zubir: Enggak Mudah Juga