Erin Akui Punya Bukti, Bantah Tegas Tudingan Aniaya ART

jpnn.com, JAKARTA - Rien Wartia Trigina alias Erin membantah soal tuduhan penganiayaan terhadap asisten rumah tangganya (ART).

Dia menegaskan bahwa dirinya memiliki sejumlah bukti yang dapat menguatkan pernyataannya itu.

"Tidak benar sama sekali. Saya punya buktinya, saya punya CCTV-nya, punya chat komplain ke yayasannya, dan komunikasi sama pembantunya pun saya ada semua," ujar Erin di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/5).

Dia kembali membantah soal tudingan menendang ART berinisial H atau Hera tersebut.

"Tidak ada sama sekali," tuturnya.

Mantan istri Andre Taulany itu mengatakan dirinya bisa membuktikan bahwa tuduhan soal penganiayaan itu tak benar.

Terlepas dari itu, dia memilih untuk mengikuti proses hukum yang tengah berjalan.

Seperti diketahui, Erin dilaporkan atas dugaan penganiayaan oleh ART berinisial H itu.