Erin Ancam Bongkar Pengkhianatan, Andre Taulany Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Andre Taulany akhirnya buka suara, meski secara tidak langsung, di tengah kisruh rumah tangganya dengan Erin Wartia Trigina.

Melalui unggahan di Instagram @taulany_tv, Andre menunjukkan sikap santai menghadapi konflik yang terus jadi sorotan publik.

Dalam foto yang diunggah, Andre Taulany tampak tersenyum sambil mengacungkan jempol.

Dia menulis keterangan singkat yang diduga menjadi tanggapannya atas curahan hati Erin yang menuding dirinya bersikeras menceraikan meski sudah tiga kali ditolak pengadilan.

“Sudah malas ribut-ribut, apa pun itu, oke-in aja biar cepat beres,” tulis Andre.

Dalam keterangan foto lanjutan, dia justru menulis, “Oke-in dulu aja, mikirnya nanti,” seolah enggan memperpanjang drama rumah tangga di depan publik.

Unggahan itu muncul tak lama setelah Erin Wartia menyampaikan ancamannya di media sosial.

Dia menegaskan siap membongkar dugaan pengkhianatan yang dilakukan Andre dalam sidang pembuktian nanti.