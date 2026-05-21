Erin Beri Tanggapan Soal Kemungkinan Damai dengan Mantan ART
jpnn.com, JAKARTA - Rien Wartia Trigina atau Erin memberi tanggapan soal kemungkinan berdamai dengan mantan asisten rumah tangga (ART), Herawati.
Diketahui, Erin dan Herawati saling lapor ke polisi. Polemik tersebut berawal dari dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan mantan istri Andre Taulany itu terhadap eks ART.
"Mohon maaf, saya bukannya enggak mau damai, tetapi nama baik saya sudah rusak, apalagi dengan fitnahan seperti ini," kata Erin di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/5).
Ibu tiga anak itu merasa nama baiknya telah rusak akibat dilaporkan oleh Herawati atas kasus dugaan penganiayaan.
Erin mengeklaim bahwa tuduhan yang ditujukan kepada dirinya merupakan fitnah.
"Se-Indonesia menghujat saya dengan tuduhan yang dia bilang katanya saya mencakar, mencekik, apalagi menendang, menodong pisau itu sangat keterlaluan, maksudnya sudah sangat luar biasa fitnahnya," ucapnya
Oleh sebab itu, Erin mengaku belum membuka peluang berdamai dengan eks ART.
Dia justru memilih untuk memperjuangkan keadilan dan melanjutkan proses hukum yang berlaku.
