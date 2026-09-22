Erin Buka Suara soal Komentar Miring tentang Amanda Rigby, Begini Katanya

jpnn.com, JAKARTA - Mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, membantah dirinya menulis komentar yang menyinggung dugaan kehamilan Amanda Rigby sebelum menikah dengan Andre. Erin mengaku akun Threads miliknya telah diretas dan digunakan pihak lain.

Bantahan tersebut disampaikan Erin melalui akun Threads miliknya. Ia meminta warganet tidak mempercayai komentar yang beredar dan menyebut dirinya tidak pernah menulis pernyataan tersebut.

"Aduh, sumpah demi Allah, itu bukan saya yang komentar. Ada yang bajak akun saya. Jangan begitu dong," tulis Erin sambil menyertakan emoji menangis.

Erin juga menduga ada pihak tertentu yang berupaya mengadu domba dirinya dengan Andre Taulany dan Amanda Rigby. Ia kembali menegaskan bahwa komentar mengenai dugaan kehamilan tersebut bukan berasal darinya.

"Mulai ada yang jahat dari kubu sebelah. Bantu up, ya, teman-teman semua. Sumpah demi Allah, saya enggak pernah mengetik begitu, loh," tegas Erin.

Sebelumnya, beredar tangkapan komentar dari akun yang disebut milik Erin setelah seorang warganet menanggapi kabar pernikahan Andre dan Amanda.

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Dalam komentar tersebut tertulis, "Hamil duluan kali, jadinya buru-buru." Komentar itu kemudian menghilang dari unggahan yang beredar.

Pernyataan Erin terkait dugaan pembajakan akun tersebut kemudian mendapat pertanyaan dari sejumlah warganet.