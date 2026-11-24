jpnn.com, JAKARTA - Persoalan hukum Rien Wartia Trigina atau yang akrab disapa Erin dengan mantan asisten rumah tangganya, Hera akhirnya menemui titik terang.

Kini, keduanya memilih menyudahi perseteruan dan menempuh jalur damai.

Kuasa hukum Erin, Marissya Icha mengungkapkan baik kliennya maupun Herawati sama-sama mengajukan syarat sebelum akhirnya mencapai kata mufakat dan saling memaafkan.

"Masing-masing memiliki syarat, tapi alhamdulillah keduanya menerima syaratnya masing-masing. Mbak Erin juga memiliki syarat, dari Mbak Herawati juga memiliki syaratnya masing-masing," ujar Marissya Icha di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/11).

Dia menuturkan kliennya dan juga Hera sama-sama menerima syarat perdamaian yang diajukan masing-masing pihak.

Oleh karena itu, perdamaian tersebut akhirnya bisa menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan.

"Alhamdulillah keduanya legawa untuk menerima syaratnya masing-masing dan saling memaafkan, dan sudah sepakat untuk tidak melanjutkan apa pun. Ini setelah ini sudah saling memaafkanlah, ya," kata Marissya Icha.

Sementara Kuasa hukum Hera, Deolipa Yumara mengatakan dengan tercapainya perdamaian, maka tidak akan ada lagi kelanjutan proses hukum, baik secara perdata maupun pidana.