Erin Disebut Gugat Aset Andre Taulany, Begini Kata PA Tigaraksa

Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina. Foto: Instagram/andretaulany

jpnn.com, JAKARTA - Sidang cerai Andre Taulany kembali digelar di Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang, Banten, Senin (25/8).

Sidang beragendakan putusan sela tersebut digelar secara elektronik melalui sistem e-court.

Informasi tersebut disampaikan oleh Sholahudin selaku Juru Bicara Pengadilan Agama Tigaraksa di kantornya.

"Pembacaan putusan sela melalui e-court," kata Sholahudin.

Pada kesempatan tersebut, Sholahudin membahas tentang rumor yang menyebut istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina mengajukan gugatan balik kepada sang komedian.

Erin disebut-sebut menggugat balik untuk mendapatkan harta dari Andre Taulany.

Namun, Sholahudin menegaskan tidak ada pengajuan gugatan dari Erin mengenai aset Andre Taulany.

"Sudah kami jelaskan kemarin ke teman-teman media, itu bahwasanya atas nama Erin pribadi, mengajukan tidak ada," katanya jelas.

Erin disebut mengajukan gugatan soal aset Andre Taulany, Pengadilan Agama Tigaraksa bilang begini.

