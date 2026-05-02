Erin Siap Dimintai Keterangan Polisi terkait Dugaan Penganiayaan: Saya Punya Bukti Semua

jpnn.com, JAKARTA - Rien Wartia Trigina atau dikenal Erin dilaporkan oleh mantan asisten rumah tangganya (ART) berinisial H atau Herawati atas dugaan penganiayaan.

Mantan istri Andre Taulany itu pun menunjukkan kesiapannya menghadapi laporan polisi tersebut.

Dia menuturkan bahwa dirinya siap memberikan keterangan apabila dijadwalkan pemanggilan oleh pihak kepolisian.

Sebab, Erin telah mengantongi barang bukti yang dapat menguatkan pernyataannya.

"Sangat siap sekali karena saya punya buktinya semua," ujar Erin di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (8/5).

Namun, ibu tiga anak itu menuturkan bahwa hingga kini belum ada pemanggilan dari polisi terkait laporan tersebut.

"Belum ada," kata Erin.

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga memastikan Erin bakal mengikuti prosedur yang berlaku.