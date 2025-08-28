menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Erin Taulany Puji Andre Taulany Sosok yang Baik

Erin Taulany Puji Andre Taulany Sosok yang Baik

Erin Taulany Puji Andre Taulany Sosok yang Baik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina. Foto: Instagram/andretaulany

jpnn.com, JAKARTA - Permohonan cerai Andre Taulany terhadap istrinya, Rien Wartia Trigina alias Erin kembali dibatalkan.

Seusai mendengar putusan majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa, Erin lantas menyampaikan pesan melalui kuasa hukumnya.

"Bu Erin sampaikan tadi, 'Bang Andre very nice, anak-anak juga happy, kami kembali lagi'," ujar kuasa hukum Erin Taulany, Firman Pangaribuan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/8).

Baca Juga:

Menurut Firman, kliennya juga ingin menyelesaikan persoalan yang ada secara baik-baik.

"Kemudian kalau ada persoalan-persoalan akan diselesaikan dengan cara-cara baik di luar dari perceraian. Hanya itu yang saya tahu," kata Firman Pangaribuan.

Dia mengatakan, kliennya memang ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Andre Taulany.

Baca Juga:

"Bayangkan, pada waktu kemarin saya ditanyakan mengenai rekonvensi kan, Ibu Erin mengatakan tidak menginginkan perceraian. Dan Ibu Erin sampaikan, itu dengan tegas kepada saya, 'Bang, Bang Andre itu very nice', Itu point of view dia," ucap Firman.

Dia menuturkan, ketiga anak pasangan suami istri itu juga bersyukur dengan putusan yang ada.

Permohonan cerai Andre Taulany terhadap istrinya, Rien Wartia Trigina alias Erin kembali dibatalkan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI