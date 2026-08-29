Erlan Nopri Apresiasi Dasco Serius Mengawal RUU Perampasan Aset

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Garuda Institute Erlan Nopri mengapresiasi keberanian Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Menurut Erlan, sikap Dasco yang menyatakan siap mempertaruhkan jabatannya apabila RUU Perampasan Aset tidak dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu yang telah disepakati merupakan bentuk keseriusan dalam merespons aspirasi publik.

“Garuda Institute sangat mengapresiasi langkah Sufmi Dasco Ahmad yang menunjukkan integritas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat,” kata Erlan dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (28/8/2026).

Terlebih, kata dia, RUU Perampasan Aset telah lama menjadi perhatian masyarakat karena dipandang penting untuk memperkuat upaya negara dalam memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi.

“Ketika seorang pimpinan DPR berani mengatakan siap mempertaruhkan jabatannya jika target tersebut tidak tercapai, publik tentu melihat ada keseriusan yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa agenda pemberantasan korupsi ditempatkan sebagai kepentingan bangsa,” tegasnya.

Dia menilai komitmen Dasco juga sejalan dengan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Dalam menyusun ataupun mengesahkan RUU perampasan aset tersebut juga tetap menjunjung tinggi prinsip serta azas hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku di antaranya azas Keterbukaan Informasi Publik, Keterpaduan dan Sinkronisasi serta Partisipasi Masyarakat.

Erlan berharap pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada wacana, tetapi harus diwujudkan melalui produk hukum konkret.