Ernest Prakasa Hapus Akun X Miliknya dengan 2,5 Juta Pengikut, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus komika Ernest Prakasa resmi meninggalkan media sosial X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

Keputusan tersebut disampaikan melalui unggahan Instagram Story pada Minggu, 8 Juni 2025.

Dalam pernyataannya, Ernest menyebut bahwa dia telah lama mempertimbangkan untuk menghapus akun X miliknya.

Akun tersebut diketahui memiliki lebih dari 2,5 juta pengikut dan kerap digunakan Ernest untuk menyampaikan opini serta berinteraksi dengan warganet.

“Setelah sekian lama tergoda tetapi masih bimbang, hari ini (akhirnya) gw mengikuti jejak @raditya_dika, @irwandiferry, dan banyak teman-teman lain untuk meninggalkan platform Twitter/X,” tulis Ernest, dikutip pada Selasa (10/6/).

Ernest mengaku bahwa meskipun platform tersebut pernah menjadi tempat yang menyenangkan, saat ini rasanya sudah tidak lagi sama.

“It was fun, but it's no longer what it used to be,” tambahnya dalam unggahan yang sama.

Sebelumnya, komika berusia 42 tahun itu dikenal aktif menggunakan X untuk menyampaikan pandangannya terhadap berbagai isu sosial dan politik. (jlo/jpnn)