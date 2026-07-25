Erol Iba Geram Piala AFF Dijuluki Turnamen Ciki, Desak Timnas Indonesia Akhiri Kutukan

jpnn.com - Erol Iba menegaskan Timnas Indonesia tidak boleh meremehkan Piala AFF 2026 meski turnamen tersebut kerap dijuluki "Piala Ciki" oleh sebagian warganet.

Menurut Erol, anggapan tersebut tidak tepat karena Indonesia sendiri belum pernah mengangkat trofi juara sepanjang sejarah keikutsertaan di ajang Asia Tenggara tersebut.

Baginya, target Timnas Indonesia saat ini harus jelas, yakni mengakhiri penantian panjang yang sudah berlangsung sejak edisi perdana pada 1996.

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Enam kali menjadi runner up dinilai cukup menjadi bukti gelar juara masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan.

"Menurut saya (Piala AFF) sangat penting. Kenapa? Karena selama ini kita belum pernah menjadi juara. Sudah pernah juara belum? Belum."

"Jadi walaupun ada yang menyebutnya 'Piala Ciki', kita juga belum pernah juara. Jangan menganggap remeh. Tetap harus serius dan memberikan yang terbaik," ujar Erol Iba.

Erol menilai tidak ada alasan bagi Timnas Indonesia untuk menganggap remeh ASEAN Championship Cup hanya karena turnamen tersebut tidak masuk kalender resmi FIFA.

Ia menilai, setiap pertandingan tetap membawa nama bangsa dan federasi sehingga wajib diperjuangkan dengan maksimal.