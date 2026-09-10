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erry Paulus Ingatkan Suporter Jaga Kondusivitas Media Sosial Menjelang Persija vs Persib

erry Paulus Ingatkan Suporter Jaga Kondusivitas Media Sosial Menjelang Persija vs Persib
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Acara konferensi pers menjelang laga akbar Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/27. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Laga panas akan tersaji pada pekan kedua Super League 2026/27 antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung.

Pertandingan bertajuk El Clasico tersebut rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9), mulai pukul 15.30 WIB.

Menjelang laga akbar tersebut, seluruh pihak mengimbau agar situasi dan kondisi tetap terkendali.

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Direktur Utama I.League Ferry Paulus berharap para penonton dapat menjaga tensi di luar lapangan, terutama di media sosial.

Penggemar Persija maupun Persib diharapkan bisa menahan diri dan tidak terlibat perang urat saraf karena rivalitas hanya berlangsung selama 90 menit di lapangan.

“Dari Liga kami berharap penggemar Persija yakni The Jakmania bisa menjadi tuan rumah yang baik. Tidak ada hal-hal yang berbau provokasi utamanya di sosial media,” ungkap Ferry.

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Seluruh energi akan tersita untuk laga akbar Persija melawan Persib yang akan berlangsung akhir pekan ini.

Kepolisian RI melalui Polda Metro Jaya juga telah melakukan sejumlah persiapan untuk meminimalkan potensi kejadian yang tidak diinginkan.

Direktur Utama I.League Ferry Paulus berharap penggemar Persija Jakarta maupun Persib Bandung bisa menahan hasrat perang urat syaraf di sosial media

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