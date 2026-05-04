Persib Bandung Punya Energi Baru Menjelang Duel Panas Lawan PSIM Yogyakarta

jpnn.com - Pertandingan melawan PSIM Yogyakarta bukan sekadar pertandingan biasa bagi Persib Bandung.

Partai pekan ke-31 BRI Super League itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (4/5/2026).

Situasi ruang ganti Maung Bandung sedang positif. Hal itu tak lepas dari kemenangan atas Bhayangkara FC pada laga sebelumnya.

Bek Persib Federico Barba mengakui hasil positif tersebut memberi dampak signifikan, terutama dari sisi mental dan kebersamaan tim.

"Dari laga terakhir, kami merasakan peningkatan rasa percaya diri karena itu pertandingan yang sangat berat."

"Kami bisa melewatinya bersama-sama. Itu hal yang sangat penting karena sekarang kami membutuhkan tambahan energi," ucap pemain asal Italia itu.

Barba menambahkan Persib memilih untuk tidak melihat terlalu jauh ke depan. Baginya, memikirkan banyak pertandingan justru bisa mengganggu konsentrasi tim.

"Kami hanya perlu memenangkan pertandingan demi pertandingan. Fokus kami hanya pada laga terdekat karena itu yang paling penting saat ini," jelasnya.