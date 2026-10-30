ERT NHM Berbagi Pengetahuan Tanggap Darurat di SMAN 1 Mimika dalam Rangkaian IFRC 2026

jpnn.com, MIMIKA - Emergency Response Team (ERT) PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) berpartisipasi dalam program Rescuer Goes to School dengan memberikan edukasi penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) kepada siswa SMAN 1 Mimika, Papua Tengah pada Jumat (23/10).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Social Event & Education dalam gelaran 8th Indonesia Fire & Rescue Challenge (IFRC) 2026.

Melalui kegiatan ini, personel ERT NHM berbagi pengetahuan dan keterampilan dasar mengenai penggunaan APAR yang benar dan aman sebagai langkah awal dalam penanganan kebakaran.

Edukasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat, sekaligus menumbuhkan budaya sadar keselamatan sejak dini

“Kami berterima kasih kepada Tim Emergency Response atas edukasi dan pelatihan penggunaan APAR bagi siswa-siswi kami. Semoga ilmu ini bermanfaat dan menumbuhkan kesadaran keselamatan sejak dini,” kata Kepala SMA Negeri 1 Mimika Nona Yeniy Gogani dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Jumat (30/10).

Antusiasme siswa terlihat saat mengikuti sesi demonstrasi dan praktik langsung penggunaan APAR.

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Tidak hanya mendapatkan penjelasan secara teori, para siswa juga diberi kesempatan untuk mencoba menggunakan alat pemadam api di bawah pengawasan personel ERT NHM.

Pendekatan interaktif ini membantu siswa memahami fungsi APAR serta langkah dasar penggunaannya secara lebih mudah dan praktis.