Erudio Indonesia Gelar MeFest 2025, Buka Wadah untuk Seniman Muda Bebas Berkreasi

jpnn.com, JAKARTA - Sekolah Erudio Indonesia menggelar MeFest 2025 sebuah pameran tahunan yang menampilkan karya-karya siswa. Ini sejalan dengan muruah Erudio sebagai sekolah progresif yang menempatkan fokus utama pembelajaran pada kebebasan berekspresi dan berpikir. MeFest tersebut menampilkan karya murid, lomba, lokakarya, talkshow dan mini concert/live music. Kegiatan digelar pada 16-17 Agustus di Pasaraya, Blok M Jakarta Selatan. Selanjutnya 23-24 Agustus di Kandank Jurank, Tangerang Selatan.

Menurut Ketua Pelaksana MeFest 2025 Kelvin Nathan Kuwantho, pameran ini menjadi wadah bagi seniman Indonesia yang untuk bebas mengekspresikan karya dan pikirannya melalui seni.

“MeFest itu tentang we bring the magic to people. Indonesia ini sangat kaya dalam seni. Banyak banget muda dan bisnis lokal budaya tetapi jarang dapat spotlight. Oleh karena itu, melalui MeFest ini kami ingin seniman baik muda dan lokal untuk menunjukkan karya mereka,” ujar Kelvin di Pasarasaya, Jakarta Selatan baru-baru ini.

Tenant buku di MeFest 2025. Foto: Natalia Laurens/JPNN

Dalam MeFest ini, Erudio tidak hanya memamerkan karya para siswanya tetapi juga membuka peluang untuk seniman dari luar termasuk pelajar dari sekolah lain untuk bergabung.

Sebanyak 50 siswa Erudio bergabung untuk mempersiapkan MeFest 2025 tersebut. Beberapa tenant dibuat di antaranya yang memamerkan kerajinan tangan, buku-buku lokal dan impor, tenant membuat tato temporary, dan pertunjukkan musik. Selain itu, juga diadakan workshop crochet dan penjualan art products.

“Banyak anak muda dan seniman muda yang tertarik bergabung di MeFest ini. Sekolah sangat mendukung MeFest dengan memberikan kesempatan, we have our choices to do actions,” imbuh Kelvin.