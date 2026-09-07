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Erupsi Gunung Anak Krakatau, Arya Saloka Batal ke Medan

Erupsi Gunung Anak Krakatau, Arya Saloka Batal ke Medan
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Aktor Arya Saloka di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Senin (24/8). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Arya Saloka batal datang ke Medan untuk agenda terkait promosi film Munafik.

Kondisi tersebut terjadi setelah erupsi Gunung Anak Krakatau yang sedang tidak kondusif berdampak pada jadwal penerbangan.

Kabar itu disampaikan Arya Saloka melalui Instagram Story. Dia meminta maaf kepada masyarakat dan penggemar di Medan karena tidak dapat hadir sesuai rencana.

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“Saya mohon maaf tidak bisa ke Medan karena situasi Anak Gunung Krakatau yang sedang tidak kondusif,” ungkap Arya Saloka.

Pemeran Ustaz Adam itu mengatakan keputusan tersebut bukan atas kemauannya maupun tim film Munafik.

Arya Saloka menerima kondisi tersebut sebagai bagian dari takdir yang telah ditetapkan Allah.

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“Bukan kemauan dari saya ataupun teman-teman dari tim Munafik, tapi memang Allah yang berkehendak lain,” ujarnya.

Menurut Arya Saloka, batalnya keberangkatan tersebut mungkin menjadi cara untuk menghindarkan dirinya dan tim dari bahaya yang berpotensi terjadi.

Aktor Arya Saloka batal datang ke Medan untuk agenda terkait promosi film Munafik. Kondisi tersebut terjadi setelah erupsi Gunung Anak Krakatau yang...

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