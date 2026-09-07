Erupsi Gunung Anak Krakatau, PMI Banten Bagikan 100 Ribu Masker
jpnn.com, SERANG - Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten menyalurkan bantuan masker kepada masyarakat yang terdampak abu vulkanis erupsi Gunung Anak Krakatau.
Ketua PMI Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah mengatakan masker menjadi kebutuhan bagi warga yang terdampak abu vulkanis Gunung Anak Krakatau.
Dia menyebut pengurus maupun sukarelawan PMI di kabupaten atau kota sudah dimintai untuk menggerakkan semua sumber daya sebagai bentuk kesiapsiagaan.
"Kami bergerak untuk membantu masyarakat menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terutama potensi paparan abu vulkanis," ucap Tatu, Senin (7/9).
"Jadi, untuk kebutuhan yang kami prioritaskan adalah masker untuk masyarakat," sambung dia.
Dia mengungkapkan pihaknya mendapat bantuan 100 ribu masker dari PMI pusat yang kemudian akan didistribusikan kembali kepada pengurus maupun sukarelawan di kabupaten atau kota.
Menurutnya, jumlah masker yang didistribusikan kepada PMI kabupaten atau kota sebanyak 105.000 buah.
"Masker tersebut selanjutnya diperuntukkan bagi masyarakat," kata Tatu yang merupakan mantan bupati Serang.
PMI Banten gerakan pengurus kabupaten atau kota untuk menyalurkan bantuan masker dampak abu vulkanis Gunung Anak Krakatau.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemerintah Diminta Perhatikan Kebutuhkan Warga Terdampak Erupsi Anak Krakatau
- Cerita Denny Sumargo Setelah Jadwal Penerbangan Dibatalkan Akibat Erupsi Anak Krakatau
- Abu Gunung Anak Krakatau Membuat Bandara Husein Sastranegara Tutup
- Tangani Sebaran Abu Vulkanis Anak Krakatau, BNPB Bakal Memaksimalkan OMC
- Imbas Abu Vulkanis Gunung Anak Krakatau, 272 Penerbangan Lion Group Dibatalkan
- Penutupan Bandara Soetta Diperpanjang, 624 Penerbangan Tertunda