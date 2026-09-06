Erupsi Gunung Anak Krakatau, Raffi Ahmad dan Nagita Batal Terbang ke Aceh

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina batal terbang ke Banda Aceh, setelah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, ditutup akibat terdampak sebaran abu vulkanis erupsi Gunung Anak Krakatau.

Mereka sedianya bertolak ke Aceh untuk menghadiri Festival Jajarans, sekaligus menyaksikan pertandingan persahabatan Persiraja Banda Aceh melawan RANS FC di Stadion Harapan Bangsa pada Minggu (6/9) malam.

Namun, kondisi penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta membuat keduanya tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Banda Aceh.

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"Dengan berat hati kami ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Aceh, keluarga besar Persiraja, suporter juga serta teman-teman yang sudah menantikan kehadiran kami di Banda Aceh," kata Raffi melalui akun Instagram @raffinagita1717.

Nagita mengatakan pembatalan keberangkatan tersebut terjadi karena kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak terhadap penerbangan.

"Qadarullah karena musibah erupsi Gunung Anak Krakatau kami belum bisa melakukan penerbangan dan membersamai teman-teman hari ini," ujar Nagita.

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Raffi dan Nagita memastikan akan berupaya mengunjungi Aceh pada kesempatan berikutnya.

Raffi yang juga Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni berharap dapat kembali bertemu dan bersilaturahmi dengan masyarakat Aceh.