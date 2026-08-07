ESG Award 2026 by KEHATI Dorong ESG Jadi Standar Baru Daya Saing Bisnis

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya tuntutan dunia terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan, penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) tidak lagi dipandang sebagai pelengkap strategi perusahaan, melainkan menjadi indikator penting dalam membangun daya saing, mengelola risiko, dan menarik investasi jangka panjang.

Untuk mendorong transformasi tersebut, Yayasan KEHATI kembali menyelenggarakan ESG Award 2026 by KEHATI, ajang penghargaan yang memasuki penyelenggaraan tahun keempat.

Ajang ini menjadi salah satu bentuk apresiasi bagi perusahaan, institusi keuangan, investor, hingga pelaku usaha yang menunjukkan kepemimpinan dalam penerapan prinsip ESG di Indonesia.

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Puncak penghargaan akan diselenggarakan pada 6 Agustus 2026 di Soehanna Hall, Energy Building, Jakarta, dengan menghadirkan regulator, pelaku pasar modal, investor, asosiasi, korporasi, media, dan para pemangku kepentingan lainnya.

ESG Award by KEHATI merupakan bagian dari upaya panjang KEHATI dalam mendorong investasi berkelanjutan di Indonesia.

Sejak meluncurkan indeks SRI-KEHATI bersama Bursa Efek Indonesia pada 2009, KEHATI terus mengembangkan ekosistem investasi berbasis ESG, termasuk menghadirkan indeks ESG Sector Leaders IDX KEHATI dan ESG Quality 45 IDX KEHATI pada 2021 yang kini menjadi salah satu referensi penting bagi investor.

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Meski demikian, adopsi investasi berbasis ESG di Indonesia masih menghadapi tantangan. Jumlah produk investasi ESG masih relatif terbatas dibandingkan produk investasi konvensional, sementara pemahaman pelaku pasar dan masyarakat mengenai investasi berkelanjutan masih perlu diperkuat. Karena itu, ESG Award diharapkan dapat mempercepat lahirnya lebih banyak pelaku yang menjadikan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi bisnis.

Selama tiga tahun penyelenggaraannya, ESG Award by KEHATI telah diikuti sekitar 73 perusahaan dari berbagai sektor dan memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan dengan kinerja ESG terbaik.