ESG Penentu Daya Saing Perusahaan di Asia Tenggara, Pelaku Usaha Diminta Berbenah

jpnn.com, JAKARTA - Penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) kini menjadi faktor penting bagi perusahaan di Asia Tenggara untuk mempertahankan daya saing di pasar global.

Perubahan standar perdagangan internasional dan tuntutan investor mendorong pelaku usaha mengintegrasikan ESG ke dalam strategi bisnis mereka.

Co-Founder sekaligus CIO Olahkarsa Group Reynaldi Oktino, mengatakan ESG tidak lagi cukup dipandang sebagai kewajiban untuk memenuhi regulasi.

Menurut dia, prinsip keberlanjutan harus menjadi bagian dari strategi utama perusahaan agar mampu menghadapi perubahan lanskap bisnis.

“Integrasi ESG kini menjadi bagian penting dari daya saing bisnis di kawasan ASEAN. Perusahaan perlu melihat ESG bukan sekadar sebagai pemenuhan regulasi, tetapi sebagai bagian dari strategi bisnis,” ujar Reynaldi dalam keterangannya, Kamis (5/11).

Dia menjelaskan kebijakan perdagangan global, termasuk Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), turut mendorong perubahan standar operasional perusahaan.

Selain itu, penerapan taksonomi keuangan berkelanjutan oleh lembaga keuangan di ASEAN membuat aspek ESG makin diperhitungkan dalam aktivitas bisnis dan investasi.

Reynaldi menyampaikan pandangan tersebut saat menjadi pembicara dalam Young Engineers Festival (YEF) 2026, bagian dari konferensi internasional 44th Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO 2026).