ESG Sebagai Strategi Pertumbuhan, LPCK Hadirkan Dampak Sosial Nyata Bagi Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK), pengembang kawasan perkotaan berfasilitas berstandar internasional Lippo Cikarang Cosmopolis (LCC), terus memperkuat komitmennya dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui berbagai program keberlanjutan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekithan

"Sebagai pengelola kawasan mandiri berskala kota, kami konsisten mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pengembangan kawasan," kata Deputy COO LPCK, Lukas Budi Setiawan dalam keterangan resminya, Senin (16/2).

Komitmen tersebut, lanjutnya, tidak hanya berfokus pada pembangunan properti, tetapi juga penciptaan nilai sosial jangka panjang serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar kawasan operasional.

Upaya ini selaras dengan kerangka kerja keberlanjutan Lippo untuk Indonesia PASTI, sebuah inisiatif strategis Lippo Group yang berlandaskan pada lima pilar utama, yakni Pendidikan, Lingkungan, Sejahtera, Kesehatan, dan Ekonomi, sebagai panduan perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari implementasi pilar sosial, jelasnya, LPCK menyerahkan bantuan berupa rompi Polisi Lalu Lintas kepada Polsek Serang Baru pada November 2025.

Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan pengaturan serta kelancaran lalu lintas di kawasan sekitar Lippo Cikarang Cosmopolis.

Di samping membantu aparat kepolisian dalam menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat serta pengguna jalan.

Selanjutnya, pada Januari 2026, LPCK menunjukkan kepedulian terhadap kondisi darurat sosial dengan menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi.