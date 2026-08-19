eSIM Australia: Paket Internet Terbaik untuk Liburan, Kuliah, atau Kerja di Australia 2026

jpnn.com, JAKARTA - Australia adalah salah satu negara yang paling banyak dikunjungi oleh orang Indonesia, dengan alasan yang sangat beragam.

Wisatawan datang untuk menikmati Sydney Opera House, snorkeling di Great Barrier Reef, atau menelusuri jalan-jalan Melbourne yang penuh kafe. Pelajar Indonesia memilih universitas-universitas top seperti University of Melbourne, UNSW, Monash, atau ANU untuk melanjutkan studi. Pekerja profesional dan pemegang Working Holiday Visa juga menjadikan Australia sebagai tujuan utama.

Semua segmen ini punya satu kebutuhan bersama: koneksi internet yang andal dan terjangkau. Australia berada jauh dari kawasan ASEAN, dan roaming dari Indonesia ke sana termasuk yang paling mahal. Solusi terbaik yang kini banyak dipilih adalah eSIM Australia — diaktifkan dari Indonesia sebelum berangkat, langsung terhubung saat mendarat di bandara.

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Mengapa Internet di Australia Tidak Bisa Dianggap Remeh?

Ada dua alasan mengapa persiapan internet di Australia lebih penting dari destinasi Asia Tenggara biasa.

Pertama, jarak geografis dari Indonesia. Australia bukan negara tetangga. Penerbangan Jakarta–Sydney membutuhkan sekitar delapan jam. Tidak ada perjanjian roaming khusus antara operator Indonesia dan operator Australia — artinya setiap data yang Anda konsumsi melalui kartu Indonesia di sana dihitung sebagai roaming internasional penuh dengan tarif jauh di atas normal.

Kedua, internet seluler di Australia sendiri relatif mahal. Berbeda dengan Jepang atau Korea yang dikenal murah, Australia memiliki struktur tarif telekomunikasi yang lebih tinggi secara historis. Membeli kartu SIM lokal lebih hemat dari roaming, tapi harganya tetap lebih tinggi dibandingkan rata-rata Asia.

eSIM dari penyedia internasional hadir sebagai jembatan: Anda mendapatkan tarif yang sudah diperhitungkan untuk pasar pariwisata, aktif sebelum mendarat, dan tetap bisa dihubungi di nomor Indonesia lewat Dual SIM.