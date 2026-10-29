Eskalasi Geopolitik Global, Analis Prediksi Harga Emas Dunia Bakal Tembus 5.000 Dolar AS

jpnn.com, JAKARTA - Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuabi menyatakan optimistis bahwa performa logam mulia sebagai aset aman (safe haven) akan terus menguat di atas 5.000 dolar AS per troy ounce akibat dinamika kebijakan moneter bank sentral.

Faktor ketegangan eksternal dan pergeseran kebijakan makroekonomi menjadi stimulus utama yang mendorong minat investor beralih ke sektor emas dunia.

“Saya optimistis bahwa emas dunia akan terus melonjak, bahkan akan di atas 5 ribu,” ujar analis mata uang tersebut dalam agenda Traze Open House: "IHSG Rontok, Emas Jadi Peluang?”, di Jakarta, Kamis.

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Lonjakan harga emas sebelumnya dipicu oleh konflik berkepanjangan di Asia Barat/Timur Tengah yang melibatkan AS, Israel, Hamas, Yaman, hingga Iran.

Situasi berbalik arah ketika intervensi militer AS ke Iran memicu blokade Selat Hormuz yang menjadi faktor kejut, sehingga mendongkrak harga minyak mentah dunia, mengerek biaya transportasi dan logistik global, serta memicu kenaikan harga barang impor di Indonesia yang berimbas pada tekanan inflasi domestik.

Tekanan terhadap investasi emas semakin diperberat faktor kebijakan moneter AS, seiring pergantian kepemimpinan Gubernur Bank Sentral AS (The Fed) dari Jerome Powell ke Kevin Warsh, yang dikenal cenderung mempertahankan suku bunga tinggi untuk meredam inflasi, sehingga menimbulkan sentimen negatif di pasar keuangan global.

Pergantian tersebut membuat bursa AS memperketat margin jaminan dan menaikkan spread transaksi, yang berujung pada koreksi tajam harga emas dalam waktu singkat.

Fluktuasi harga emas berlanjut seiring inkonsistensi sinyal kebijakan moneter The Fed, antara potensi kenaikan atau mempertahankan suku bunga.