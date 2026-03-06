Eskalasi Global Meningkat, IKA-PMII Bahas Mitigasi Dampak Ekonomi lewat Rapimnas

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) terus memperkuat pengurus dan fokus berkontribusi pada bangsa lewat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Hotel Grand Mercure, Ancol, Kamis (5/3).

Ketua PB IKA PMII, Fathan Subchi menyampaikan syukur atas kehadiran anggota dalam rapat konsolidasi tersebut.

“IKA PMII sudah melakukan penataan dan melantik 16-17 Pengurus Wilayah (PW), ini semangatnya luar biasa terutama di Indonesia Timur," ujar Fathan dikutip, Jumat (6/3).

Rapimnas ini dihadiri oleh Ketua PB IKA PMII, Fathan Subchi, Sekjend, Nur Purnamasidi dan Bendum IKA PMII Arif Rahman hingga para tokoh-tokoh alumni PMII. Selain itu, Wakil Menteri Keuangan RI, Juda Agung, Ketua KPU RI Moch. Afifuddin, dan Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda juga turut hadir.

Fathan menyebut, pada tahun kedua IKA PMII fokus pada transformasi untuk mendorong kontribusi terhadap bangsa dan masyarakat.

"Jadi setelah memperkuat alumni, IKA PMII akan fokus pada kontribusi terhadap global baik dalam segi ekonomi hingga pangan. Tentu, Pak Wamenkeu akan memberikan insight terhadap situasi di tengah gejolak perang Iran dan Amerika-Israel saat ini," tuturnya.

Ketua Steering Committee (SC), Zainul Munasichin menegaskan organisasi alumni PMII ingin mengambil peran dalam memperkuat perekonomian nasional melalui kolaborasi dengan pemerintah.

Sebagai contoh, kata dia, beberapa program krusial antara lain MBG, Kopdes Merah Putih hingga Sekolah Rakyat.